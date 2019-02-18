NBA明星賽》迪亞洛扮超人 飛越俠客猛灌封王

雷霆菜鳥後衛迪亞洛（右）飛越「俠客」歐尼爾（左），拿下灌籃大賽冠軍。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019年NBA灌籃大賽缺少明星大咖，成功率又偏低，最終由內藏「超人裝」飛越「俠客」歐尼爾的雷霆菜鳥後衛迪亞洛，強壓尼克二年級生D.史密斯首度摘冠；至於技術挑戰賽則由中場長射破網的塞爾提克前鋒塔圖姆封王。

年僅20歲的迪亞洛，來自肯塔基大學，去年選秀第45順位被籃網挑中，再換到雷霆，本季替補場均4.2分、2.1助攻。儘管去年11月膝蓋受傷，很快復出未受影響，如今更是雷霆贏得灌籃大賽的隊史首人。迪亞洛嗆聲明年芝加哥明星賽衛冕，還預約選秀狀元熱門的杜克大學威廉森前來挑戰，「這會是艱難考驗，就來吧！」只是本屆過程冗長且創意不足，馬刺後衛D.穆雷忍不住上網抱怨，似乎也說出多數球迷心聲：「拜託拉文及戈登重新參加吧！」

4人角逐的灌籃大賽，黃蜂布里吉斯頻頻失手、老鷹柯林斯踢壞模型飛機都遭淘汰。迪亞洛則靠著首輪第二灌讓各界印象深刻，不但躍過人高馬大歐尼爾，還右肘掛框向老飛人卡特致意，並秀出球衣裡超人「S」圖案，獲滿分晉級；決賽他則打「安全牌」穩穩兩灌，88：85擊敗找來柯瑞、魏德等球星助陣的D.史密斯， 賽後迪亞洛笑說，前輩歐肥曾警告：「小子你最好動作乾淨俐落點。」

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半場投進 塔圖姆技冠群雄

技術挑戰賽方面，身高203公分的塔圖姆先後擊退灰熊後衛康利、金塊中鋒約基奇，最後幸運打板長射，又氣走了老鷹後衛楊恩，綠衫軍長人坦承：「很驚喜，我只是好玩才試著半場出手，沒想到球居然進了。」

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