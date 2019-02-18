雙洋將發威 夢想家擒猛龍

夢想家洋將葛萊斯昨攻下全隊最高28分。（寶島夢想家提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕ABL寶島夢想家昨在彰化主場迎戰馬來西亞猛龍，揮別前役失誤輸球陰霾，昨在洋將葛萊斯、米勒合砍50分帶領下，終場以82：76獲勝，也避免陷入連敗。

夢想家上週在彰化主場進行2連戰，平均每戰都吸引超過4000名球迷進場觀戰。前役對上越南西貢熱火，夢想家出現20次失誤，種下敗因，昨重整旗鼓，對決聯盟戰績倒數第3的馬來西亞猛龍，夢想家一度領先達19分，且此役失誤下降至15次，團隊共26次助攻，為猛龍隊的2倍，也沒給他們太多反撲機會。

夢想家洋將葛萊斯連兩戰表現出色，昨攻下全隊最高28分、7籃板，他表示，這場比賽有不少簡單的出手機會，為得高分的關鍵，而這季他也會和隊友盡可能搶下每場勝利，締造最佳成績。米勒攻下次高的22分、8籃板，傷癒復出的田壘，替補上陣10分鐘，出手兩次沒有得分，僅拿下3籃板、1助攻。

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旅美小將吳永盛評估加盟

此外，旅美小將吳永盛，近期結束美國NCAA學業返台自主訓練，隨寶島夢想家練球，也傳出即將加入，但尚在評估階段。夢想家本週在彰化主場仍有兩場賽事，分別對決香港東方龍獅和珠海戰狼。

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