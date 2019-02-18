杜拜女網賽》擊退第10種子 謝淑薇開胡

謝淑薇（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕遇強更強的謝淑薇，昨於杜拜女網賽旗開得勝，6：4、6：2扳倒去年美網大滿貫4強的拉脫維亞第10種子塞瓦絲圖娃，強勢開胡安抵單打32強，次輪無巧不巧又遭遇白俄羅斯手下敗將薩諾維琪，小薇有機會再傳捷報。

這項中東大賽單打多達64籤，目前世界女單31席的謝淑薇，面對排行12的塞瓦絲圖娃毫無懼色，臨場刁鑽截擊與靈活抽球發揮淋漓盡致，初登場殺得種子勁敵措手不及。雙方開賽互破拉鋸，經驗豐富的小薇盤末把握機會，第10局關鍵再破搶得首盤；次盤她乘勝追擊，兩度破發壓制，順勢橫掃4局直落2出線，相隔6年再獲杜拜會內勝利。

謝淑薇下個對手，正是上週杜哈首輪的老冤家，當時她僅掉2局大勝薩諾維琪，如今又狹路相逢，可望延續贏球模式朝16強邁進。這項WTA「超五」頂級大賽，本週於阿拉伯聯合大公國經貿大城進行，女雙也有32籤，雙線出擊的謝淑薇，還與捷克搭檔史崔可娃榮膺第3種子，「台捷聯軍」首輪輪空。

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雙詹補上第9種子

至於杜哈女雙再度奪冠的詹詠然／詹皓晴，也馬不停蹄轉戰杜拜，由於有高排名選手受傷退賽，詹家姊妹已補上第9種子。

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