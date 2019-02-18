楊俊瀚赴美移訓 3週奪4金

楊俊瀚（中）昨於美國室內賽奪下雙金。（資料照，賽事官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕「台灣最速男」楊俊瀚再度於美國室內賽傳回捷報，他昨天參加美國JDL室內田徑邀請賽在男子60公尺決賽，跑出6秒73，名列第一，接著又在男子200公尺計時決賽跑出21秒66，同樣高居榜首，連續3週出賽的楊俊瀚共累積4金，一現身就是奪金保證。

人在美國東田納西州大移訓的楊俊瀚，連續3週都來到北卡羅萊納州參加室內邀請賽，對手包含職業、半職業與學生運動員。楊俊瀚於美國擦亮台灣最速男招牌，只要參賽就是奪第一，他在美國締造個人室內賽60公尺最佳6秒72成績。

200M破全國被卡「道」

三場比賽都在同一場地舉行，這座室內田徑場並非正規坡道式跑道，而是平面式賽道。楊俊瀚參加200公尺賽事，雖然跑出21秒66，超越1999年陳天文於世界室內田徑賽跑出的21秒82室內全國紀錄，但田徑協會隨後指出，賽道因不符合室內場地規定，無法承認紀錄。

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結束連3週賽事，楊俊瀚將在3月初返台，然後再度出國參賽調整，備戰4月下旬卡達亞錦賽。

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