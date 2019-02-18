HBL8強今開戰 松山2拚「3連霸」

松山大將馬建豪赴美參加NBA訓練營，將趕不上今對東山一役。 （資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男、女甲級8強今日在和平籃球館、台北體育館兩地點燃戰火，備受矚目的男子組傳統強隊「綠色神盾」松山高中將挑戰連5年晉級4強，朝隊史二度三連霸之目標邁進。

東山教頭廖覎鋕。（資料照）

松山對東山 松山主帥黃萬隆。 （資料照）

教頭鬥法成看點

松山本屆以林勵、馬建豪、章富溢為主軸，即使在12強複賽敗給強敵能仁家商，仍有本錢問鼎霸業。衛冕軍在8強首戰遭遇同樣只吞1敗的新興強權台中東山高中，值得一提的是，東山教頭廖覎鋕昔日曾任松山主帥黃萬隆的副手，屆時兩名教練的臨場大鬥法，成為另一觀戰焦點。

馬建豪趕不及首戰

至於日前遠赴美國參加NBA無疆界訓練營，馬建豪確定後天返台，恐會缺席2場戰役。綠衫軍期待高二193公分的尹麒綸能挺身而出，他在複賽對南湖高中，因馬建豪有犯規麻煩，他以單場5顆三分球、攻下24分，扮演贏球功臣。

南山對青年 有硬仗要打

另一勁旅南山高中坐擁7座冠軍以及連5季晉級4強，兩項紀錄皆是男子組之最。為朝4強目標挺進，他們近日與UBA公開一級名校台灣師大、國立體大、政治大學進行友誼賽，試圖拉高團隊打硬仗的能力。不過，他們首戰對手青年高中並不好惹，雙方去年10月信念盃交手兩次，南山皆輸球。

請繼續往下閱讀...

青年本季以隊長涂亦含為首，陣中共10名高三生坐鎮，憑藉成熟的團隊戰力，被看好能搶下隊史首張4強入場券。面對強敵來勢洶洶，南山主帥許時清認為，對青年之戰十分重要，攸關球隊在8強的氣勢，期待子弟兵能謹守本分，別只想追求個人主義，以團隊籃球與對手抗衡。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/