永仁、南山「后」勢看好

南山陳昱潔（右）農曆年前出現左膝前側副韌帶傷勢，球隊爭后之路增添變數。（資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕永仁高中、南山高中是107學年度HBL女子組最具冠軍相的隊伍，至於衛冕軍普門中學又再次被看衰，但若能延續「以快制高」模式，依然有機會締造奇蹟，完成夢寐以求的三連霸。

普門陳芷英是奪后的重要戰力之一。 （資料照）

永仁自101學年度起，僅104學年度無緣4強，不過，上季大意失荊州，隊史首次在4強戰輸球，不僅無緣總冠軍戰，季軍戰更敗給滬江高中，僅拿第4名。娘子軍本屆12強預賽展現討回冠軍的氣勢，5戰場均僅失46分，強悍防守更是爭冠本錢，今遇上戰力出現斷層的滬江，有望開出紅盤。

上屆亞軍南山是本季奪冠另一熱門，後場由楊秀琴、李吟娸領軍，禁區有李英琴、陳昱潔坐鎮，預賽5戰全勝與永仁同為不敗之師。不過，陳昱潔農曆年前出現左膝前側副韌帶傷勢，為南山爭后之路增添變數。

當外界普遍看好永仁、南山爭后，不代表普門沒有機會，因她們非首次遭看衰，上屆在不被看好情況下，照樣逆勢完成隊史首次二連霸。

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即使上季奪冠功臣「雙後衛」陳孟欣、羅培儀畢業，普門教頭廖哲億仍有信心率隊連4年晉級4強。至於能否成功衛冕，得看高二前鋒「雙十女孩」陳芷英、後衛李宜樺、隊長洪萱珈，誰能在關鍵戰役挺身而出，成為普門的頭號戰將。

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