高雄馬拉松》學長弟「互破風」包辦國內前2

高雄馬拉松鄭瑞竹（左）、吳睿恩奪全馬國內男子組冠亞軍。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕2019年高雄Mizuno國際馬拉松昨在高雄世運主場館起跑，吸引約2萬名跑者共襄盛舉。高雄在地人鄭瑞竹克服低潮，昨跑出2小時32分34秒，奪下國內男子組全馬冠軍；國內女子組冠軍則由蔡雅安拿下。

蔡雅安擊敗全國紀錄保持人許玉芳，奪國內女子組冠軍，她笑說：「很不可思議。」（記者粘藐云攝）

鄭瑞竹去年一度停訓

鄭瑞竹昨與小他5歲的學弟吳睿恩攜手合作，相互破風，順利抱回前2名。「這個冠軍是我們一起拿下。」鄭瑞竹去年被診斷出血紅素偏低，醫生也告知他得暫停訓練，去年9月才重回賽道，但身體狀況欠佳，成績大不如前，「這對我來說打擊很大，一度想放棄跑步。」

鄭瑞竹透露，這段期間有訓練團隊和學弟一起陪練，讓他漸漸找回身手，他感性地說：「如果沒有他，成績可能也無法回來。」目前就讀正修科大大三的吳睿恩在高中時期飽受傷病困擾，一直都是跑跑停停，這次高雄馬僅是他生涯第2場，鄭瑞竹相當看好他的天賦，「如果不是受傷，他早就超越我了。」

蔡雅安驚訝擊敗許玉芳

來自雲林、目前在高雄工作的蔡雅安昨跑出3小時29秒，擊敗全國紀錄保持人許玉芳，奪國內女子組冠軍，她笑說：「很不可思議。」

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