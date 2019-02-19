8年78億展誠意 教士要定馬查多

教士加入馬查多爭奪戰，傳開出8年78億元的大約網羅。（資料照，路透）

〔記者徐正揚／綜合報導〕聖地牙哥教士準備大幹一番，傳出對自由球員市場2位大咖馬查多、哈波正式開價，不僅想以8年2.5億美元（約78億台幣）網羅馬查多，開給哈波的價碼甚至更高，後續發展頗受矚目。

市場兩大咖 教士想通吃

大聯盟官網資深作家海曼在推特透露，教士是馬查多能拿到最大合約的球隊，隨即傳出教士正式對馬查多報價，至少願意簽8年，合約總值有數種版本，《今日美國》是2.4億美元，《聖地牙哥聯合論壇報》是2.5億美元起跳，其他球隊聽到的是2.8億美元。

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教士自2010年季後把連續4年至少30轟的岡薩雷茲交易給紅襪後，僅2012年海德利、2017年邁爾斯有過單季30轟，現有陣容也缺少具有長打火力的三壘手，馬查多上季37轟追平生涯單季最高，三壘、游擊都能勝任，不論攻守對教士都能大大加分。

海曼認為，馬查多若想延後爭取大約，最佳選擇是降價與洋基簽短約，洋基為增添問鼎世界大賽冠軍的籌碼，即便可能因此要繳豪華稅，仍會考慮先以短約網羅，擁有與他續約或把他交易的彈性，這個作法對雙方都有利。

28轟三壘手 釀酒人簽回

釀酒人以1年1000萬美元附帶選擇權，簽回上季有28轟的三壘手摩斯塔卡司，只要通過體檢就會生效，對於搶不到馬查多的球隊，他是最佳替代人選。

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