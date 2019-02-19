手癢等不及五月 大谷想「打」開幕戰

大谷翔平目前春訓藉看球重新熟悉打擊節奏。（資料照，美聯社）

下週打擊座練打

〔記者林宥辰／綜合報導〕即使球隊不急，天使隊「二刀流」大谷翔平仍有信心，開幕戰就能讓球迷見到他揮棒英姿。大谷翔平去年動了韌帶手術，今年確定只打不投，球隊本預估他得到5月才能復出，不過，大谷認為，目前復健進度順利，他將目標擺在開幕戰。

大谷翔平目前僅能簡單空揮，但下週預計以打擊座練打，春訓期間，大谷也趁投手隊友們牛棚練投時，偶爾站在打擊區，藉看球重新熟悉打擊節奏。大谷說，目前他的復原狀況都在進度內，「我沒有被催促的感覺，也不會自己試著趕進度。但身為球員，我自然希望能夠趕上開幕戰，我的復健和準備都是朝開幕戰復出為目標。」

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春訓尾聲擬練投

大谷還透露，或許他有機會在春訓尾聲站上投手丘練投，但目前還是先專注在打擊。天使球團自然也不想在他的復健計畫中另外增加複雜元素，會讓他按部就班準備復出。

天使隊今年由前老虎隊教頭阿斯瑪斯掌兵符，新官上任，阿斯瑪斯和陣中主將大谷翔平相談甚歡。阿斯瑪斯以「不世出」形容大谷的投打才華，他說：「我們愛他在天使隊的一切，無論投球、打擊或跑壘，他是有天分的球員，而他的企圖心讓他更強大。」

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