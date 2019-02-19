繼承萊特座位 卡諾接管大都會

卡諾（左）今年轉隊到大都會，繼承原屬前隊長萊特的休息室座位。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕球星卡諾今年重返紐約，新東家卻換成大都會隊，36歲的他在球隊定位也不同，從當年洋基隊菜鳥，成為球隊老大哥。昨大都會隊在春訓基地舉行記者會，會前將卡諾的休息室座位安排在前隊長萊特原本的位子上，象徵意味濃厚。

萊特生涯14季都效力大都會，是球隊長年看板兼領袖人物，也是隊史打點最多者，生涯末期受傷勢困擾，去年在35歲之齡就宣布退休。

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二壘老將 傳改守一壘

如今，傳承休息室領袖的火炬交給卡諾，卡諾雖樂意為全隊貢獻，不過，他也說：「沒有人能取代萊特在這支球隊的地位，我們都知道他為這支球隊做了什麼，很遺憾他的生涯就這樣結束，不過，能得到他原本的休息室位子，我感到很榮幸。我不喜歡給自己無謂的壓力，要自己特別領導誰，不過，我會盡全力幫助這支球隊，盡可能贏下每場比賽。」

大都會隊去年交易來卡諾之時，高層曾經暗示可能讓這位老將轉守一壘，卡諾說，目前尚未接到教練團指示。去年卡諾效力水手，因禁藥禁賽80場，之後曾短暫守一壘，不過，在此之前卡諾一季平均能出賽159場，且幾乎都主守二壘。

談到年紀，卡諾不服老，他說：「我從不覺得自己30好幾，我的感覺很好，無論身體或心理上。對我來說，身為球員就是要這樣想，我認為我現在就像25歲。」

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