重演「王建民感動」 皇家老菜鳥被點名

齊默去年約滿後，和皇家再簽小聯盟約，盼今年能登上大聯盟。（資料照，美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前年球季，王建民暌違7年再登大聯盟，披上皇家隊球衣重新給球迷一場場感動。今年，類似的勵志故事有望在皇家隊上演，27歲老菜鳥齊默（Kyle Zimmer）今年要力拚浴火重生，尋求初登大聯盟的機會。

27歲齊默 拚大聯盟初登板

2012年皇家隊以首輪第5順位選進大學強投齊默，該年季末在新人聯盟小試身手，10局的短暫投球，防禦率僅0.90，2016年以前也一直都是百大新秀榜內成員。隔年春訓，時任皇家隊捕手的賈拉格在接捕完齊默的球之後說：「這傢伙一定會有段很長的職業生涯。」

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無奈齊默先後因二頭肌和肩膀傷勢，前前後後動了4次手術，齊默這幾年在復健與3A球場間載浮載沉，去年甚至整季未出賽。在這之間，小他2歲的弟弟B.齊默登上印地安人大聯盟，皇家隊也奪下過2015年總冠軍。

「我感覺跟以往一樣棒，能和各路高手競爭、打球。」多年復健沒有打倒齊默，反而砥礪他的心志，他說：「我還沒有要放棄，直到哪個人拿走我的球衣。」

去年齊默和皇家隊合約結束，但球團選擇再和他簽1張小聯盟約，總管摩爾說：「我們知道他容易受傷，但他有正確的態度。去年秋天我們看過指導聯盟的他，認為他夠格得到再次重返40人名單的機會。」

昨大聯盟官網盤點大聯盟30隊在新球季最值得樂觀的事，皇家隊最值得球迷期待的，並非陣中快腿群攻城掠地，而是齊默這位老菜鳥，終於有機會為自己掙得大聯盟初登板。

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