HBL》涂亦含「神之手」1分扳倒南山

青年高中涂亦含（前）在最後3.4秒投進致勝球，1分氣走南山高中。 （記者林正堃攝）

最後3.4秒進球 頭號功臣

〔記者林岳甫／台北報導〕青年高中相隔2季再次回到HBL男子組8強戰場，昨隊長涂亦含關鍵時刻挺身而出，最後3.4秒投進底線中距離更是重要，率隊以73：72扳倒傳統強權南山高中。

被虧「運氣好」 三分球掛0

青年本季以涂亦含為首，陣中有10名高三生坐鎮，憑藉成熟的團隊戰力，被看好能搶下隊史首張4強門票。值得一提的是，青年去年10月信念盃兩度擊敗南山，昨全隊在賽前皆相信一定有機會在HBL舞台力退強敵。

青年此仗最後不到2分鐘落後4分，射手吳鈺堂在1分26秒先飆進三分球，涂亦含隨後接管戰局，於59秒、3.4秒連續得分，成為頭號贏球功臣，他全場繳出20分、9籃板，美中不足的是三分球7投皆墨。

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青年教練許智超猛虧涂亦含在底線投進致勝球純屬運氣好，涂亦含竟然無法找到有利證據反駁，只能乖乖表示，「我真的很少在底線出手，即使出手感覺不錯，但因為缺乏底線投籃經驗，我實在很怕投麵包球。」

南山本屆將挑戰連6年晉級4強的紀錄，昨首戰卻踢到鐵板，主帥許時清表示，接受輸球事實，只能好好檢討缺失，想辦法把所剩6場比賽打好，還是有機會取得晉級。

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