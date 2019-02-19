HBL》和平館初體驗 「投投」是道

和平籃球館2017年正式啟用，場館能容納近7000人，至今辦過瓊斯盃、台北世大運籃球賽、世界盃亞洲區資格賽、SBL等賽事。如今，HBL首次進入和平館開戰，小球員對和平館有各種不同看法。涂亦含（左）笑稱籃框跟他有過節，三分球7投0中。（記者林正堃攝）永仁高中射手林佳蓉飆20分。（記者林岳甫攝）
（記者林岳甫）
適應沒問題 首戰幸運地
永仁高中/林佳蓉
和平館很讚，我們打過新莊體育館、台北小巨蛋等地，這次賽前練投20分鐘，適應不成問題，看大家首戰投得很準就知道了。我有顆球出手偏掉，還能幸運變成擦板三分球，在這裡滿幸運的，「感謝主！」
上半場卡卡 下半場順了
高苑工商/簡賀宇
這座場館很棒，只是空間感跟學校練球場地不同，加上沒辦法提前進到球場練投，導致上半場投籃都不順，還好下半場就順了，一直得分讓我變得很亢奮。
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和籃框有仇 三分球掛零
青年高中/涂亦含
和平館沒有我想像中大，但外型很漂亮，滿符合我的審美觀。我是沒有受到空間感影響，但這裡籃框是不是跟我有過節，害我三分球7投0中。
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