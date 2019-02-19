NBA明星賽》柯瑞四分打冷笑 浪花兄弟險翻臉

柯瑞（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」柯瑞與K.湯普森於本屆明星賽各為其主，上演兄弟鬩牆戲碼。最終K.湯普森轟下20分，略勝柯瑞的17分，但末節柯瑞在K.湯普森嚴防下，上演一次高難度的「四分打」，並露出招牌的嘲諷笑容，加上挑釁手勢，讓K.湯普森耿耿於懷。

K.湯︰應吹他技術犯規

K.湯普森表示，「我看過他在場上無數個慶祝表情，但因為是隊友沒什麼感覺，然而今天我卻成為受害者，也終於明白對手的心情了。」賽後K.湯普森仍不忘提醒裁判應該「制裁」柯瑞，他笑說，「這樣嘲諷對手，應該要被吹一次技術犯規，才能遏止歪風。」

對於此次高難度進球，柯瑞回應，「其實我們整場都不斷對抗，互相說垃圾話，也因此激發我的鬥志。」

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日前柯瑞在出戰湖人的比賽中，灌籃時因滑倒而失敗，昨於明星賽雪恥。在比賽終了前「自導自演」，利用球的反彈，獨立完成空中接力灌籃，他表示，「這次灌籃當作救贖，讓球迷忘掉上次出糗的畫面。」

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