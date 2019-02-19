NBA明星賽》諾威斯基、魏德 上演傳奇告別秀

魏德（右）和諾威斯基（左）「特別增額」參與明星賽，賽後聯盟特別為兩人送上3號與41號球衣。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年NBA明星賽首創「特別增額」，也讓魏德和諾威斯基在生涯末期，能再度參與明星賽饗宴，賽後聯盟特別為兩人送上3號與41號球衣，場面溫馨。

魏德與大帝最後連線

37歲的魏德已宣布將在本季結束後退休，這也是生涯最後一次與摯友詹姆斯並肩作戰。兩人在第三節上演空中接力灌籃，由詹姆斯從三分線外，妙傳給魏德，這一幕替球迷重現經典。

賽後詹姆斯表示，「這場比賽意義非凡，心裡感到既甜美又難受。與魏德同隊是我生涯最美好的回憶之一，但卻是最後一次合作，難免有些感傷。」

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全場攻下7分、4助攻的魏德則回應，「今年明星週的氛圍超出我的想像，很感謝聯盟特別安排，這是我生涯最難忘的一次明星賽。」

40歲的諾威斯基雖未明確表態何時退休，但預料也將是最後一次參加明星賽，他用3分球3投全進，進帳9分的表現，替自己畫下完美的句點。

本季邀請傳奇老將參與明星賽，收到球迷廣大的回響，更增添球賽的話題，但總裁席佛表示，「特別增額」為特殊情形，並非每年都有，未來將視該年球員表現而定。

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