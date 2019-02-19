打退頭號假想敵 文姿云開季首金

塔莉歐卡（取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕世界一級空手道超級聯賽杜拜站，台灣「小清新」文姿云打回捷報！女子55公斤級個人對打決賽，她挾4：3險勝世界第一的烏克蘭金髮人氣美女塔莉歐卡，本季首面金牌到手，明年東京奧運門票再添利多，樂得她賽後說：「感謝教練、隊友及觀看比賽直播的所有人。」

文姿云（中）本季首面金牌到手。（取自文姿云臉書）

芳齡25歲的文姿云，2014年仁川亞運封后，去年雅加達—巨港亞運完成2連霸，由於東奧首次增設空手道，為爭取積分挑戰五環獎牌，她依舊沒時間陪家人在國內過年，元月底先出征法國巴黎，又馬不停轉戰杜拜，並一路過關斬將殺進4強，1：0力退全球第4的巴西33歲老將庫米莎姬後， 她還不忘自我激勵：「原來相信自己比什麼都重要。」

中東壓軸擂台再戰兩屆歐錦賽金牌高手，文姿云臨場攻守穩健，「其實我很期待，上回交手是快兩年前，已經很久沒對上，這次我們終於有機會碰頭，只能用興奮來形容這場比賽。」表現沉穩的台將最終強壓頭號勁敵，開心地到場邊與教練雙手擊掌慶功，並秀出閃亮金牌為這趟征途畫下完美句點。文姿云將返台持續備戰，預計4月摩洛哥拉巴特站再出發。

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