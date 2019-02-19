雙獅交流賽》江辰晏、施子謙先發 盼搶勝好「薪」情

江辰晏（右）和施子謙（左）將在雙獅賽各扛一場先發。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕去年聯手「抗日」的江辰晏和施子謙，在明、後天舉行的雙獅交流賽將各扛1場先發，除了希望替球隊至少搶下1勝，也期盼新球季能有好薪情。

就算這次獅隊26人的平均年齡不滿25歲，江辰晏和施子謙也各才23、24歲，但都不減「蔗總」黃甘霖對他們的信心。「江辰晏和施子謙是我們本土先發1、2號人選，原本設定60顆的投球數，但他們兩人的狀況比預想還好，可能會讓他們投到8、90球。」

兩獅狀況不錯 可能各投8、90球

蔗總去年率中職聯盟赴日和日本隊進行交流賽，當時江辰晏和施子謙各投3局、2局無失分，合計送出6次三振，最後更以6：5擊敗日本隊。有了上次的成功經驗，蔗總原本也有意讓兩人用「雙先發」的方式上場，但看了他們在紅白賽的表現，決定兩人各扛1場。去年以550萬元簽約金加盟的第1指名投手古林睿煬，儘管最快今年下半季才會在一軍亮相，也會在這次雙獅賽登板。

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獅隊今年合約尚未談妥，球員「薪情」仍未定，去年8勝、投球局數96.1局的江辰晏，以及去年以11勝拿下新人王的施子謙，都還在談合約，能否雙雙成為月薪20萬元等級投手，值得關注。

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