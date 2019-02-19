讓恰恰告別東部球迷 中信排2場花蓮

「恰恰」彭政閔今年球季結束後將退休，中信兄弟特別在花蓮排2場賽事，讓恰恰與東部球迷告別。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕中職昨天正式公布今年賽程，3月23日開打，由總冠軍賽2連霸的Lamigo桃猿在桃園主場迎戰統一獅，7月27、28日新莊明星賽，總冠軍賽預定在11月3日前結束。

桃園、新莊賽事 各60場最多

今年中職共使用7個球場，桃園（全主場）和新莊（全富邦悍將主場）各60場最多，洲際46場、台南40場、澄清湖15場、天母12場、花蓮7場。過去曾是職棒比賽場地的斗六、嘉義市和屏東等球場，今年仍沒有排賽程。

去年只有統一獅在花蓮安排5場比賽，今年除了獅隊仍排定5場，中信兄弟也排了2場，中信領隊劉志威表示，由於彭政閔將在季後退休，因此特地安排花蓮賽程，讓彭政閔可以和東部的球迷告別。

請繼續往下閱讀...

由於中職各隊逐漸走向固定主場，非固定主場以澄清湖最多，仍比去年少3場，也是2012年以來的新低。

挑戰判決 改各隊每場2次機會

此外，中職季前總教練會議決議通過修訂部分比賽規則，主要在即時重播輔助判決，增加挑戰判決的機會。

原本規定每場比賽每隊總教練如挑戰判決成功，可有第2次挑戰機會，每場最多2次，新規定則是每場每隊總教練都有2次挑戰機會（不論是否挑戰成功）。

，挑戰判決的項目增加，將自打球、第3好球是否擦棒、第3好球捕手是否於落地前接捕列入挑戰項目，並將本壘衝撞及企圖雙殺之滑壘等兩項狀況，由原為裁判使用權力改為挑戰項目。

而主審可主動使用的審視權，由原本的第8局開始改為第7局開始。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/