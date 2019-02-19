12強賽》日墨3月強化試合 我將派員情蒐

年僅19歲的火腿隊清宮幸太郎入選日本隊28人名單。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕日本國家隊將於3月9、10日和墨西哥進行2場「強化試合」，昨天公布28人名單，世界12強棒球賽台灣隊情蒐工作也將從這個比賽展開。

台灣隊和日本隊在12強賽預賽同組，今年台灣隊組、訓、賽由中職全權主導，負責情蒐工作的中職人員表示，雖然這次的日本隊以年輕球員為主，仍會有球員入選12強賽，如果台灣隊打進複賽，也有可能對上墨西哥，因此將會前往日本情蒐。

日本隊為了觀察年輕選手，增加他們的比賽經驗，國家隊常客的菅野智之（巨人）、柳田悠歧（軟銀）、秋山翔吾（西武）等人都沒有入選，只有松永昂大達到30歲，平均年齡24.2歲，最年輕的村上宗隆（養樂多）和清宮幸太郎（日本火腿）只有19歲。

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日本隊監督稻葉篤紀表示，雖然清宮還沒有站穩一軍，但是擁有非常好的打擊天賦，很想看看他在國際賽的表現，因此把清宮選進國家隊。

清宮表示，身為職棒選手，能夠入選國家隊非常光榮，自己還有很多要加強的地方，要在比賽中學習，希望打出不會輸給隊上眾多前輩的表現。

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