不是去觀光的！ 台灣獅今踢館東洋獅

陳傑憲（特派記者黃志源攝）

蘇智傑（特派記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕統一獅和西武獅的「雙獅交流賽」今天中午登場，由於是獅隊創隊30週年第一次，全隊嚴陣以待，「雙傑」陳傑憲和蘇智傑都想和王牌多和田真三郎對決；西武則有可能派出去年5勝的20歲投手今井達也，和去年有「抗日」經驗的江辰晏一較高下。

統一獅30週年創舉

為了這次交流賽，統一獅斥資逾百萬元將球隊拉到高知春野綜合運動公園棒球場，董事長凃忠正和領隊蘇泰安昨也特別為球隊打氣。

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蘇泰安表示若評估成效良好，未來將續辦交流賽，除了可能邀請西武一軍到台灣比賽，也不排除移師交通對兩隊都相對方便的沖繩比賽。

兩場交流賽嚴陣以待

儘管是交流性質，獅隊總教練黃甘霖相當慎重，就連先發打序都要在練球結束後再討論，可能要今天賽前才出爐。「不管對方先發投手是誰，我們都要打出一場令人感動的比賽。」黃甘霖表示球隊事先觀看過西武影片，都很認真準備。

西武可能讓3年前來台打過亞青賽的今井達也投第1場，明天則由郭俊麟先發，擔任二軍投手教練的許銘傑已打包票，不管如何，兩名台灣投手郭俊麟和廖任磊一定會登板。

江辰晏（特派記者黃志源攝）

今井達也（取自西武獅官方臉書）

雙傑渴戰西武多和田

隊長陳傑憲則希望與多和田真三郎對決，因為在菊池雄星赴美之後，他就是陣中王牌，蘇智傑也想和已確定擔任西武開幕戰的多和田交手，至於若有機會對決巨人轉隊的內海哲也，他則認為是非常棒的事情。

獅隊早就決定由江辰晏先發，他昨也進牛棚練投35顆，去年在台日對抗賽時解決過西武強打山川穗高和森友哉，「小晏子」抱著「要贏的心態」上場，希望能吸收更多東西，首要目標是：「不要被長打就好了。」

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