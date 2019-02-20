第1指名古林 只能當Uni-boy

古林睿煬（特派記者黃志源攝）

連兩次在日本比賽的機會，獅隊去年第1指名投手古林睿煬都因身體不適錯過，他最近一次在日本出賽的經驗，只能回溯至7年前的少棒時期。

昨天獅隊練習時，總教練黃甘霖就透露古林睿煬的後背有些不舒服，這次雙獅交流賽確定無法登板。因此，今天西武獅可能派出2016年第1指名的20歲投手今井達也先發時，18歲的古林只能坐板凳觀摩。

古林去年以550萬簽約金及150萬激勵獎金加盟之後，就因右肩旋轉肌肌腱炎，一直到14日紅白賽才首次披上獅隊戰袍實戰登板。但在紅白賽之後，古林表示右後背痠痠的感覺一直在，雖然感覺沒有去年嚴重，仍因此錯失這次對決日本打者的機會。

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去年右肩發炎時，古林就無緣參與9月在日本宮崎的亞青賽，加上這次，已是連兩次錯失良機。「上次來日本，是國小的時候。」古林在2012年曾赴日參加世界軟式少棒錦標賽，和去年以狀元之姿加盟富邦悍將的戴培峰，合力幫助台灣奪冠。（特派記者倪婉君）

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