NBA風雲變幻 下半季5大焦點

勇士隊仍是本季西部第一最熱門隊伍。（資料照，美聯社）

D.羅素（左）本季場均破20分，繳出生涯新高，帶動籃網戰績提升不少。（資料照，美聯社）

湖人季後賽岌岌可危，詹姆斯連13季晉季後賽紀錄可能中斷。（資料照，今日美國）

林書豪除了要幫助暴龍爭冠，也必須打出身價，才有本錢談新合約。（資料照，今日美國）

記者廖聿偉／專題報導

2019年NBA明星賽落幕，各隊獲得3天的休息，重整旗鼓，在剩下約25場的例行賽最後衝刺，力爭季後賽門票，聯盟頂尖球星也全力爭取個人獎項。自由體育整理出NBA下半季五大觀戰焦點。

焦點1：暴龍緊咬公鹿 勇士看好霸西部

東、西部列強將全力爭取最佳排名，以享有季後賽更多的主場優勢。東部前五名公鹿、暴龍、溜馬、塞爾提克和七六人，彼此之間勝差不超過6.5場，仍有機會撼動東部王座。其中排名首位的公鹿與第二名的暴龍僅有1場勝差，隨時都可能翻盤。

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西部形成勇士、金塊和雷霆三強鼎立。衛冕軍勇士近況最佳，近18場僅吞下2敗，仍被看好能稱霸西部。

排名第2的金塊與勇士僅有2場勝差，本季主場戰績25勝4敗為全聯盟最佳，但客場僅5成勝率，若能爭取更多季後賽主場優勢，將決定金塊能否在季後突圍。雷霆在魏斯布魯克連續11場大三元帶領下，近13場席捲11勝，也穩住西部第三位子，離勇士4場勝差。

焦點2：籃網力保前8 快艇提前認輸？

東部季後賽爭奪戰進入白熱化，形成6搶3局面，排名11的巫師，距離第8活塞也僅有3場勝差。排名第10的魔術拿下暌違3年的5連勝，且期間平均淨勝分達22.5分，後勢看漲。籃網本季打出新氣象，暫居東部第6，但領先差距有限，若陷入連敗低潮，隨時可能被踢出季後賽大門。

西部則進入戰國時代，第4名拓荒者僅領先第9名國王4場勝差，連第13名的鵜鶘都保有進入季後賽的一線生機，剩下的例行賽競爭將更激烈。快艇雖暫居第8，但季中交易損失不少主力球員，美媒預測，快艇恐被追兵超越，無緣季後賽。

焦點3：湖人不振 成也詹皇敗也詹皇

詹姆斯所屬球隊已連續13季打進季後賽，連9年殺進總冠軍賽。但本季他轉戰湖人，將面臨嚴峻考驗，也被視為最艱困的一季。

湖人季中醞釀以大批年輕球員交易鵜鶘明星中鋒A.戴維斯的計畫失利，重創士氣，甚至傳出部分球員無心戀棧，近11場僅拿下3勝，連主帥華頓的位子都岌岌可危。

《洛杉磯時報》分析，湖人當務之急是穩定軍心，並將戰力重新整合。本季湖人場均失誤高達15.5次，全聯盟倒數第二，進攻過度依賴詹姆斯，場均得分112.2分排名聯盟第16，若無法對症下藥，詹姆斯的連續季後賽紀錄恐將中斷。

焦點4：哈登刷30分 問鼎MVP連霸

根據美國《FanDuel》賭盤預測，本季MVP大熱門前三名分別為火箭哈登、公鹿亞德托昆波和雷霆喬治。

有望達成MVP二連霸的哈登，本季火力大爆發，場均36.8分穩居聯盟得分王，已達成史上第二長的連續31場得分破30分驚人紀錄，且累計多達22次單場得分超過40，下半季若能保持健康，年度MVP幾已成囊中物。

「字母哥」亞德托昆波本季場均27.2分、12.7籃板和6助攻，各項數據都是生涯最佳。他本季帶領公鹿翻身成頂級強隊，戰績高居東部第一，也成為競爭年度MVP的最大籌碼。

本季與雷霆簽下4年約的喬治，同樣打出生涯年，場均攻下28.7分、8籃板和4.1助攻，外加2.3次抄截，暫居聯盟抄截王，也讓他在競爭年度MVP佔有一席之地。

焦點5：轉戰暴龍 林書豪肩負雙任務

林書豪揮別老鷹，季中加盟東部強權暴龍，成為球隊頭號替補後衛，重新受重用。本季是他的合約年，美媒分析，除了幫助暴龍終結隊史總冠軍荒外，也必須打出身價，證明傷後仍維持巔峰時的水準，才有本錢談新合約。

季中東部列強動作頻頻，戰績高居聯盟第1的公鹿，交易來鵜鶘主力大前鋒米洛提奇，與亞德托昆波組成強力的內線組合，戰力升級。暴龍則網羅灰熊中鋒M.賈索與後衛林書豪，增添拚冠的籌碼。

暫居東部第5的七六人，同樣收穫滿囊，先後補進巴特勒和T.哈里斯兩名即戰力球員，搭配恩比德與西蒙斯，也具備爭冠本錢。

哈登已連31場飆破30分，暫居史上第二長，有利爭取年度MVP。（資料照，美聯社）

亞德托昆波本季打出生涯代表作，公鹿戰績也水漲船高，也是年度MVP熱門之一。（資料照，今日美國）

雷霆喬治本季場均28.7分，並暫居抄截王，美媒預測年度MVP排名第3。（資料照，美聯社）

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