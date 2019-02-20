樂天精銳登台 決戰強猿2場

東北樂天將於2月28日、3月1日，在天母和桃猿對決。圖為樂天宋家豪（左）和桃猿王溢正先前代表兩隊出席記者會。（資料照，記者吳清正攝）

2.28、3.1強者對決

〔記者林宥辰／綜合報導〕日職東北樂天金鷹將於2月28日、3月1日，在天母棒球場和桃猿「2019強者對決」交流賽中交手，2軍名單昨公布，雙方精銳盡出，樂天則帶進2大王牌岸孝之、則本昂大，加上前西武強打淺村榮斗，要給球迷一場台日職棒饗宴。

猿隊大本營桃園棒球場去年底舉辦演唱會，草皮還在維護中，因此將交流賽移師天母。2軍2月28日下午5點、3月1日下午2點開打，轉播則由Eleven Sports負責。

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金鷹2強投備戰

日前樂天監督平石洋介接受日媒採訪，談到2大王牌將擇一投開幕戰，日媒也預估，岸孝之、則本昂大預計會在交流賽各扛1場先發，但投球局數不會太長。前年台日交流賽砲轟則本昂大的王柏融已不在猿隊陣中，但猿隊先發打線亦不容小覷，雙方投打對決是一大看點。

宋家豪返鄉登板

對台灣球迷而言，樂天另一大亮點則是宋家豪。這次交流賽將是他自2015年世界棒球12強賽後首度返台比賽。

宋家豪從育成選手一路苦練，近2年成為球隊牛棚要角，前年季後賽是球隊伏兵，去年例行賽投41.2局、防禦率僅1.73，今年他力拚成為一軍勝利組牛棚，也很可能於12強賽再次入選國家隊。宋家豪也很期待這次交流賽，期望能和猿隊打者切磋，尤其面對陳俊秀、郭嚴文等主力。

樂天陣容「誠意」十足，洋砲惠勒、布拉許也將來台。惠勒2014年曾效力洋基隊，隔年起轉投樂天，是球隊主力，布拉許則是今年樂天簽下的新洋將，去年曾短暫效力天使。

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