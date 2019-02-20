火腿今戰樂天 大王首遇宋家豪

宋家豪（取自自東北樂天官網）

〔記者林宥辰／綜合報導〕王柏融今年轉戰日職日本火腿，前幾場熱身賽好表現一場又一場，不過，昨熱身賽他未在出賽名單，而是和主力野手們留在國頭村的春訓基地練球。沖繩昨降下大雨，火腿和韓職三星表定的熱身賽也沒打完，火腿隊今則預計和樂天交手。

王柏融（取自日本火腿官網）

沖繩當地雨勢大，火腿隊練球也受到雨勢影響，部分練球行程改在室內，王柏融和隊友一同按表操課，昨進行簡單練打，並未打熱身賽。今天台灣時間11點半，火腿隊表定和樂天交手，王柏融有機會和U21台灣隊戰友宋家豪同場較勁。

U21台灣隊戰友將較勁

2014年U21世界盃，是台灣隊首次於國際棒壘總會認證的世界性成棒層級賽事奪冠，開啟「金牌世代」，該屆賽事，王柏融和宋家豪都有亮眼表現，王柏融在關鍵台韓戰擊出三壘打，盃賽打擊成績4成52，宋家豪則以12局、防禦率0，勇奪大會最佳投手。

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昨受到雨勢影響，火腿與三星的熱身賽僅打1局就被迫收工，火腿隊表定要上陣的主力投手上澤直之、金子弌大都沒能登板，讓監督栗山英樹大嘆，或許是棒球之神要大家休息。

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