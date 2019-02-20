脫離舒適圈 淺村轉隊試刀

淺村榮斗 （取自東北樂天官網）

〔記者林宥辰／綜合報導〕東北樂天金鷹率軍來台和桃猿隊交手，幾乎以一軍陣容出戰，其中最受矚目的打者，莫過於去年還身披西武戰袍拿下洋聯打點王的淺村榮斗。去年日職投入自由市場者眾，其中淺村榮斗引起一波搶人大戰，如今他將代表樂天來台挑戰猿隊。

淺村榮斗職業初期守備位置主要以一壘或三壘為主，拿過一壘金手套，近幾年才回到老本行二壘，是頗具長打實力的二壘手，去年是西武隊陣中主力強打，全季繳出32轟、127打點，季後行使自由球員權利，被西武隊視為必留的戰力。

淺村榮斗的強勢成績引起各隊開價，西武隊開出和樂天隊相同的4年20億日圓合約，軟銀隊則開出4年28億日圓，但淺村最後既沒選擇合約最優渥的軟銀，也沒回洋聯優勝的老東家西武，反而選擇去年墊底的樂天，跌破眾人眼鏡。據淺村的說法，他希望脫離舒適圈，換個環境再出發，西武總監渡邊久信則表遺憾，還向球迷道歉。

請繼續往下閱讀...

樂天補進淺村榮斗，戰力補強被日本「棒球周刊」評為最優，和洋砲惠勒等人將共築中心棒次，正式例行賽前，將先來台展現火力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/