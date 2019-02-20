富邦盃》黃律維當奇兵 中平大勝新街

黃律維（記者劉信德攝）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦盃12強少棒賽昨天開打，難得先發的中平國小黃律維奇兵建功，打出2安打、1打點，並由4名投手聯手演出1安打完封，提前在5局以8：0大勝新街國小。

福林薛云澤（左）閃過觸殺，成功盜上二壘。（記者劉信德攝）

中平總教練李國強表示，擔任捕手的黃律維原本不是先發選手，但過年後發現他的打擊好像突然開竅，選球也變好了，因此這次讓他在外野先發，果然打出2支關鍵安打。

黃律維表示，以前看到球就想打，大都打成滾地球，經過教練修正打擊動作，現在可以把球打到深遠的外野，選球也比較仔細。

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中平由黃詣威先發2.1局拿下勝投，和周柏恩（1.2局）、張耀允（0.2局）、黃秉森（0.1局）合力投出完封，只有周柏恩被擊出1支安打。

福林鐘懷逸完投勝協進

福林國小3局下連得6分，以9：5逆轉擊敗協進國小，福林鐘懷逸投出無四死球完投勝。

鐘懷逸被擊出5支安打，投出4次三振，失5分只有3分責失，福林超前比數後，鐘懷逸更完全封鎖協進打擊，連續解決最後11名打者。

福林總教練章子健表示，教練都很肯定鐘懷逸的實力，但他自己缺乏信心，這場比賽前段雖然碰到不少狀況，鐘懷逸能堅持到最後，相信對他的自信心會有很大幫助。

福林打完3局上以3：5落後，3局下協進連投3次四壞球，石樂恩打出三壘安打清空壘包，以6：5超前，石樂恩也靠著暴投跑回本壘，2出局後協進再連投3次四壞球，陳子翊擊出二壘安打追加2分。

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