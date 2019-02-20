波契季後退休 挑戰執教2000勝

波契（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕3度率舊金山巨人拿到世界大賽冠軍的總教練波契，昨天於野手報到日練習前向全隊宣布，將於今年球季結束後退休，4月就滿64歲的他，本季將挑戰生涯執教第2000勝，未來有機會進入棒球名人堂。

大聯盟總教練勝場排行前五名

波契指出，去年季後就考慮退休，也一直與球團討論，不希望球隊考慮他的狀況而增加負擔，昨天於開會時向球員宣布他的決定，「在我心裡，覺得時候到了，這是趟不可思議的旅程，要感謝的太多了，相信我，即便退休，我也不會離得太遠。」

波契近年來數次因為心臟問題住院，2015年2月接受血管擴張手術，2016年8月因為心律不整缺席1場，2017年季中與季後2度接受電氣燒灼術治療心房撲動，去年季後又接受髖關節置換手術，但他強調，健康不是決定退休的因素。

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波契自1995年起擔任教士總教練12年，4度率隊打進季後賽，包括1998年拿到隊史第2座國聯冠軍；2007年起執教巨人迄今，2010、2012、2014年率隊贏得世界大賽冠軍，被譽為「偶數年的奇蹟」，2011年率領大聯盟明星隊訪台。

今年是波契第25年職掌兵符，是最資深的大聯盟現役教頭，生涯累計1926勝排史上第11名，再添74勝就達成2000勝里程碑，勝場前10名的總教練都至少2000勝、進入名人堂，「棒球是我人生的一切，我會繼續從事與棒球相關的工作。」

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