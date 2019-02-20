自由球員市況差 楚奧特避談明年轉隊

楚奧特（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕昨天是天使野手的春訓報到日，看板球星楚奧特一現身位於亞利桑那州的春訓基地，立刻成為媒體關注焦點，他不願多談是否續留天使或轉戰費城人，對於自由球員市場的現況卻感到失望。

27歲的楚奧特在天使8年只打過1次季後賽，明年季後成為自由球員的他，因為公開支持家鄉費城的NFL與NBA球隊，多次被詢問是否有意加盟費城人，他表示，每年季後都一直被問這個問題，但他無法預知未來，他很享受在天使打球，目前只想為新球季做好準備。

楚奧特曾於2014、16年2度榮膺美聯年度MVP，是史上25歲前2度獲獎的第6人，天使2014年為避免薪資仲裁，與他簽下6年1億4450萬美元大約，球團去年提出8年3.2億美元的續約條件，希望留他到36歲，一旦雙方達成共識，將是北美職業運動史上最大合約。

請繼續往下閱讀...

對於哈波與馬查多迄今尚未拿到新合約，楚奧特認為，他與很多球員都很關心自由球員市場的動態，這對棒球不是好事，「球隊說想要重建，為何不從簽下頂尖球員開始？還有2位最頂尖的球員沒有簽約，這非常不可思議。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/