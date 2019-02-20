王翊帆「柯瑞上身」 能仁10連勝

高苑一哥簡賀宇昨飆HBL生涯次高26分，仍無法率隊打破能仁不敗之身。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男子組唯一不敗隊伍能仁家商，昨在8強靠著隊長丁冠皓、王翊帆、林彥廷聯手斬獲61分，以82：75氣走高苑工商，拉出10連勝，續朝冠軍之路邁進。

能仁王翊帆（左）末節關鍵時刻砍進3顆三分球，扮演贏球功臣。（記者林正堃攝）

丁冠皓（中）連2戰展現全能身手。（記者林正堃攝）

王翊帆2戰飆14顆三分球

前役對南湖狂砍生涯新高8顆三分球的王翊帆，再次火力爆發，三分球10投6中，攻下22分，尤其末節當高苑步步進逼時，他單節砍進3顆進帳11分，扮演贏球功臣。他坦言，在中場休息時很怕連勝紀錄就此中斷，還好有及時回穩。

丁冠皓連2場全能秀

丁冠皓延續前役「準大三元」表現，此仗繳出22分、5籃板、9助攻及5抄截，連兩戰展現全面身手。他笑說：「如果有機會大三元，當然希望可以完成，但前提是球隊先贏球，大三元就順其自然。」

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林彥廷迷航 教頭面談

丁冠皓、王翊帆自複賽起都有穩定表現，備受期待的林彥廷仍在努力揮別低潮，昨進帳17分、8籃板。教頭林正明卻給「一如往常忙來忙去，不知為何而忙」評語，賽後還與林彥廷進行一對一面談，只求子弟兵能變得更好。

林彥廷在12強複賽場均僅8分，甚至連3場得分個位數，當時隊友慶祝全勝晉級8強時，唯獨他意志消沈，心情低落。如今，他明白教練唸他或罵他都是為他好，試著把想法變得更正面，有信心在8強階段愈打愈好，並將個人狀況調整至最佳，「我希望慢慢抓到感覺，屆時在關鍵比賽或遇到強敵時，才能打出最好表現，幫助球隊贏球」。

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