馬建豪「歡迎秀」松山連勝

松山主控林勵（左）飆20分，是個人本季次高。（記者林正堃攝）

四人得分上雙 大勝青年

松山大將馬建豪（左）昨從美返台，休息不到4小時就出賽。 （記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求HBL男子組三連霸的松山高中昨迎來大將馬建豪歸隊，主控林勵用飆分秀歡迎戰友，攻下本季個人次高20分，許浩翔16分、隊長章富溢16分、尹麒綸14分，終場以96：72大勝青年高中。

林勵14投7中，包括4顆三分球，讓松山主帥黃萬隆大讚外線表現出色。不過，黃萬隆仍以高標準看待子弟兵，強調控球部分仍有待加強，而林勵明白首要目標是提升組織能力，對自己的未來發展更有幫助。

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馬建豪替補6分鐘 拿7分

馬建豪日前遠赴美國參加NBA無疆界訓練營，昨中午抵台，只休息不到4小時就出賽，替補上陣6分鐘攻下7分、2籃板。他坦言，身體有些疲倦，僅發揮4成功力。黃萬隆發覺小馬經過此次洗禮，昨打得很有自信，勇於和對手身體對抗，期待他未來能帶著出色天賦，挑戰美國NCAA。

值得一提的是，訓練營最後行程為觀賞NBA明星賽，馬建豪選擇放棄看球星機會，他說：「這次HBL是我最後一屆，而明星賽是年年都有。」

至於有無遇到NBA超級球星，馬建豪透露，有看到暴龍隊一哥雷納德進行自主訓練，「我看他完整練習中距離投籃，每球都進，真的很準」。

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