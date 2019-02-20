國訓新董事卡關 執行長難產

國訓中心前執行長李文彬聘期在去年底就到期。（資料照）

〔記者許明禮／台北報導〕去年4月接任國家運動訓練中心執行長的李文彬，聘期已於去年底到期，但因新任董事尚未產生，遲遲無法召開董事會，執行長迄今仍懸而未決，引起體育界憂心。

距離2020東京奧運開幕剩519天，新任國訓中心執行長將肩負奧運培訓重任。根據國訓中心設置條例，執行長由董事長提請董事會通過後聘任，但由教育部遴選的新任董、監事名單，行政院長仍未裁示，不但董事長難產，董事會也無法召開，執行長人選也尚未明朗。

國訓中心執行長人選，除了現任的李文彬外，前體委會副主委黃啟煌、前體育署長何卓飛也被點名，據傳兩人都有多方人馬向行政院高層推薦。

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長期擔任中華職棒秘書長的李文彬，因不具備競技運動專業背景，去年接替林晉榮出任國訓中心執行長，跌破體壇人士眼鏡，但他行事穩健，和體育署配合度佳，亞運也締造佳績，被認為是續任的最大優勢。

擁有美國印第安那大學體育博士學位的黃啟煌，在2004至07年擔任體委會副主委任內曾兼任國訓中心主任，不但具運動科學背景，對國訓中心業務嫻熟，在國訓中心法人化後，一度是首任執行長的熱門人選，這次再度被點名。

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