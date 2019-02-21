蘇智傑氣場太強 煞到西武獅

統一獅蘇智傑展現當家4棒火力，前兩打席先二壘安打再開轟。 （特派記者黃志源攝）

〔特派記者倪婉君／日本高知報導〕被西武先發投手高橋光成稱讚身上散發著「光芒」，統一獅蘇智傑昨天確實打出當家4棒的氣場，前兩打席敲出二壘安打再開轟，讓對方投手感到「恐怖」。

從2016年季中加盟至今，24歲的蘇智傑前兩季都因傷未能打滿整個球季，今年目標就是身體健康，也讓自己能更稱職扮演第4棒。昨在雙獅交流賽首戰，他的「4棒氣場」已出現，高橋光成就直呼有點恐怖。

22歲的高橋光成是西武獅2014年第1指名投手，在甲子園曾繳出連續44局無責失分紀錄。其實蘇智傑對高橋也不陌生，3年前參加西武秋訓時就知道這位投手很不錯。

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蘇智傑在2局上從高橋手中敲出中右外野二壘安打，再靠鄭鎧文適時安打跑回獅隊第1分。聽到高橋說自己恐怖，蘇智傑開玩笑說：「可能是為了這個（指看起來恐怖），故意把自己練比較壯。」他說可能是高橋還在調整階段，所以自己是相中他的滑球出棒。

到了4局上擔任首名打者，蘇智傑又在2好球後從伊藤翔手中開轟，就連場邊的西武工作人員都直呼好厲害。去年月薪25萬的蘇智傑，今年新約尚未出爐，但可望衝破30萬大關。

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