咬中決勝球 王柏融連5場安

陽岱鋼（左）與丸佳浩（右）昨在熱身賽變陣防守。 （取自日本體育報網站）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本火腿新洋砲王柏融持續維持好狀況，連同昨役和樂天交手，熱身賽含隊內賽已連5場敲安。王柏融昨打完前4局休息，合計3打數1安打。

王柏融昨擔任第3棒、左外野手，和宋家豪所屬的樂天交手，不過因提前退場休息，未能上演U21金牌世代投打對決。王柏融首打席就從先發投手弓削隼人手中敲安，之後兩打數沒安打。

王柏融表示，擊出安打那球是對方決勝球，很高興能敲安，現在熱身賽狀況好，也建立起信心，不過開季才是真正開始。火腿監督栗山英樹也認為，現階段對手應該會漸漸針對王柏融做功課，若能提前適應漸漸加強的比賽強度，應該也是好事。

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讀賣巨人昨和韓職起亞虎交手，教練團利用熱身賽嘗試變陣，讓陽岱鋼重回中外野防區、丸佳浩守右外野。丸佳浩擁有6座中外野金手套獎，5年來首度守右外野，監督原辰德解釋，這是為了預防球季中任何狀況，演練可能的守備調動，利用熱身賽提前準備。

陽岱鋼3打數無安打，丸佳浩則是3打數1安打，巨人表現最亮眼的則是指定打擊岡本和真，單場猛打賞、4打點，助巨人7：5贏球。

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