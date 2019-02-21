杜拜女網賽》逆轉世界第7 謝淑薇賞柯珀貝果

謝淑薇逆轉勝世界排名第7的柯珀，晉級女單8強。（資料照，美聯社）

謝淑薇第3盤賞給柯珀貝果，漂亮拿下勝利。（取自WTA推特）

前世界球后柯珀生涯首度敗給謝淑薇。（歐新社）

拍落世界前10 小薇第4度

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣網球一姊謝淑薇昨在杜拜女網錦標賽16強戰登場，與第5種子、德國女將柯珀進行3盤大戰，耗時1小時44分，最終小薇以5：7、6：4、6：0上演逆轉秀，闖進8強。

世界排名31的謝淑薇，昨強碰排名第7的前世界球后柯珀，兩人過去2度交手，都由柯珀獲勝。昨再度碰頭，謝淑薇首盤以5：7讓出，次盤兩度互保後，小薇在第6局率先破發成功，但柯珀隨即回穩，追成4：4平手，只是最後關頭小薇把握機會，連拿兩局以6：4扳平。

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面對謝淑薇難纏的打法，柯珀心情大受影響，在第3盤1局都未能拿下，以0：6慘遭逆轉。

謝淑薇近3年都有「下剋上」的演出，先是2017年的法網擊敗世界排名第8的英國名將孔塔，去年則在澳網擊敗當時排名第3的穆古魯莎，又在溫網扳倒世界球后哈勒普，亮眼表現，驚嘆全球網壇。昨小薇再度發揮巧打能力，擊敗世界前10的好手，WTA官網也在她贏球後，隨即發文介紹這名33歲女將。

謝淑薇下一戰將對決第4種子、世界排名第5的捷克普利絲可娃，盼能再度演出「下剋上」戲碼，奪下4強門票。

搶10勝出 詹家姊妹晉8

第9種子詹詠然／詹皓晴昨在16強戰中，與庫茲莫娃（斯洛伐克）／湯賈諾維琪（澳洲）一路殺進搶十大戰，最終以6（5）：7、6：2、10：3逆轉勝出，挺進8強，接下來詹家姊妹將與茱拉克（克羅埃西亞）／歐拉露（羅馬尼亞）爭奪4強門票。

詹詠然（右）／詹皓晴（左）歷經3盤大戰，晉級8強。（取自詹詠然臉書）

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