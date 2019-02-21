法國普羅旺斯13公開賽》雙打一哥A鵬 銜哀出擊晉8

謝政鵬遭逢女友驟逝變故，仍收拾心情面對雙打賽事，與印尼搭檔朗卡特攜手搶下8強門票。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕前天遭逢女友驟逝變故的「Ａ鵬」謝政鵬，昨強忍悲痛，在法國普羅旺斯13公開賽男雙16強戰與印尼搭檔朗卡特攜手出擊，以6：4、7：6（5）擊敗庫德拉（美國）／馬雷羅（西班牙），搶下8強門票。

27歲的謝政鵬上週在索菲亞公開賽男雙摘銀，雙打世界排名創生涯新高70名，成為台灣網球「雙打一哥」。本週轉戰法國，卻在前天遭逢女友車禍驟逝打擊，心情大受影響，他在社群媒體上感嘆，為何老天爺要如此開他玩笑，接二連三將他身邊重要的人帶走。

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謝政鵬昨晚銜哀出擊，首盤雙方兩度互保後，「謝朗配」在第5局率先突破對手發球局，取得領先，最終以6：4先馳得點。

謝政鵬／朗卡特次盤開局取得2：0領先，不料對手迅速反擊扳平，後半雙方一路互保，一路鏖戰至搶七「謝朗配」才以7：5勝出。謝政鵬／朗卡特接下來將與麥克拉克蘭（日本）／米德科普（荷蘭）爭奪4強門票。

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