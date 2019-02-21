近83公尺擲破港都盃紀錄 鄭兆村：及格

標槍好手鄭兆村今年首場比賽擲出82公尺93，調整狀態比去年好。（資料照，記者陳志曲攝）

82公尺93 暫居今年世界第一

〔記者卓佳萍／台北報導〕亞洲標槍王鄭兆村今年首秀昨在高雄港都盃田徑錦標賽登場，他在公開男子組決賽擲出82公尺93，打破黃士峰保持的79公尺84大會紀錄，躍升今年世界首傑。

鄭兆村首戰就接近教練薛聖融設定的目標83公尺，他表示，今年練習狀況不錯，狀態比去年好很多，這一場沒有太多調整就丟到82公尺，「算是及格了」。去年他的最佳成績是84公尺60。

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去年動刀 黃士峰繳出75公尺11

去年9月右手肘開刀後的黃士峰，恢復狀況頗佳，也達成教練設定，以75公尺11獲得銀牌。

昨後三擲都沒成績，鄭兆村解釋，賽程被撐竿跳賽事延誤約半小時，投擲時間也被壓縮，最後三擲考量整體狀況未能順利投擲。

今年亞錦賽較早，台將提前進入備戰狀態，鄭兆村2月就出賽，比歐美選手都還早，首戰有80公尺以上水準是目前世界最佳成績，超越由千里達選手華勒締造的79公尺74。

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