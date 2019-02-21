今年國內首戰 楊俊瀚重返轉捩點

楊俊瀚今年首場國內賽事在3月青年盃，將參加100公尺和200公尺項目。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕「台灣最速男」楊俊瀚預計2月底、3月初從美國結束移訓返台，他確定將參加3月11日登場的新北市青年盃田徑錦標賽100公尺與200公尺賽事，這是楊俊瀚今年國內首戰，也是年度首場室外賽。

青年盃將於板橋第一運動場舉行，為期5天，近年人數屢創新高，去年參賽選手多達5200人。楊俊瀚高一時曾在此上演內心戲小劇場，因國中田徑之路順遂，不懂如何面對失敗，當年100公尺決賽不敵鄭博宇，跑出10秒92獲銀牌，無緣金牌卻成為最速男心態上的轉捩點，他當時體悟，原來輸了比賽，並不是世界末日，學會紓解比賽壓力。

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公開男子組100公尺賽程為13日預賽、決賽，200公尺為14日預賽、15日計時決賽。不僅楊俊瀚將參賽，奧運國手400公尺跨欄陳傑、標槍鄭兆村與跳高向俊賢等人也將藉此備戰卡達亞錦賽。

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