自由球員最肥約》10年92億 馬查多當教士

馬查多小檔案

〔記者林宥辰／綜合報導〕數個月間謠言四起，球星馬查多的搶人大戰終於告一段落，昨美國各大媒體陸續揭露，國聯的聖地牙哥教士隊以10年3億美元（約92.3億台幣）延攬馬查多，也是北美職業運動史上自由球員最大約，若論平均年薪則是大聯盟第3。

自由球員合約排名

馬查多搶人大戰落幕，國聯的聖地牙哥教士隊以10年3億美元勝出。（資料照，美聯社）

即使官網等多家媒體都已經揭露，教士隊高層對於馬查多合約仍回應「尚在洽談中」，總管裴勒也避談合約內容，僅對馬查多的身手發表評論：「這不是秘密，馬查多是球場上最頂尖的球員之一，攻守都有頂尖能力，能幫助任何球隊。」

平均年薪 史上第3高

教士給馬查多的合約優渥，且第5年後可跳脫，若只計自由球員簽約而不計和馬林魚續約13年3.25億美元的史坦頓，馬查多的合約總值可排史上最高，平均年薪則僅次於葛蘭基和普萊斯兩位投手。

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教士撒錢 追求隊史首冠

教士隊1969年創隊，隊史至今尚無世界大賽冠軍，上回晉級季後賽也要追溯到2006年。不過，教士隊為了尋求首冠，近年來花錢不手軟，已先後延攬邁爾斯、哈斯默兩位球星。如今，原先相對較弱的三壘一環，也綁定馬查多，若10年合約走完，屆時馬查多37歲，生涯黃金歲月都會在教士隊度過。

除了找來大咖，教士隊近幾年也從小聯盟農場逐步改善球隊體質，也因此更有本錢投資球星。教士隊農場中，二壘手烏里亞斯、捕手米吉亞在潛力新秀榜上都有名，去年也短暫上來試水溫，隊上排行第一的超級新人小塔提斯，預估今年初登大聯盟，加上馬查多，具競爭力的陣容已然成形，同屬國聯西區的道奇、巨人、響尾蛇和洛磯等隊將增添不小壓力，教士去年66勝96敗，分區墊底。

某國聯球探就預言道：「他們（教士隊）需要另一位中生代球星，而他們的年輕新秀是真的能打、能投，等那些新秀全數接班，馬查多仍會是攻守都具貢獻的球星。」

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