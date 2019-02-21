富邦盃》蘇鈺棋4打點 東園大逆轉

東園國小蘇鈺棋昨打下4分打點，是逆轉功臣。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／台北報導〕東園國小蘇鈺棋打下4分打點，楊奕辰打出3安打，從0：7落後演出大逆轉，以9：7擊敗中正國小，戰績1勝1敗，保住晉級富邦盃少棒賽4強的最後一線希望。

東園國小投手高均騰最後4局力保不失分。（記者王藝菘攝）

保住4強一線生機

東園第1局就失1分，2局上更是陣腳大亂，連投3次四壞球，被中正擊出4支安打失6分。東園總教練賴敏男表示，可能是前一天輸球，剛開賽球員還在沮喪，影響表現，當時他告訴選手，即使大幅落後也不能放棄，不一定要打出大局，1局追2分就有機會逆轉，大家有把他的話聽進去，投最後5局的高均騰更是逆轉勝的關鍵。

高均騰救援有後勁

高均騰原本擔任先發游擊手、第3棒，第2局在無人出局、滿壘時被叫上投手丘，雖然因為熱身不足，1出局後被連續擊出4支安打，但最後4局有效壓制中正攻勢，只再被打出4支零星安打，未再失分。

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高均騰表示，他大多投後援，雖然剛登板發生很多狀況，並不會緊張，教練提醒他不要閃躲，投給對方打再靠守備拿下出局數，很開心能反敗為勝。

2局下東園展開大反攻，一上場連續4支安打扳回2分，高飛犧牲打後再連續3支安打攻下3分，追到6：7。

第3局東園靠著四壞球和失誤上壘後，楊奕辰和蘇鈺棋連續安打再得2分，以8：7超前，第5局楊奕辰和蘇鈺棋再連續安打攻下保險分。

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