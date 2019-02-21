富邦盃》差點無安打 鄞雋嘉完封勝

協進國小鄞雋嘉昨投5局只被敲1安，差點無安打比賽。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／台北報導〕打球才1年的協進國小鄞雋嘉昨投出5局的完封勝，只被擊出1支安打，提前結束比賽以7：0擊敗興穀國小。

鄞雋嘉直到第5局才被打出唯一安打，投出8次三振，四壞球和觸身球各1次。他表示，表現還可以，不好的地方是被打出1支安打，本來想拚無安打比賽。

協進總教練劉澔澤表示，鄞雋嘉都能先搶到好球數，投起來就比較順，他起步比較晚，這場算是他的代表作。

請繼續往下閱讀...

鄞雋嘉原本就讀沒有球隊的台南安順國小，5年級下學期轉學到協進加入球隊，一開始就專練投手，原本是4分之3側投，1個月前改練側投，很快就適應新動作。

鄞雋嘉最喜歡的職棒球員是中信兄弟李振昌，教練叫他學習李振昌的投球，所以看了很多李振昌的比賽，覺得他每次都表現很好。

雖然打球不久就投出成績，鄞雋嘉上國中後不一定會繼續打球。他表示，媽媽說表現好才可以繼續打球，至於怎樣才算表現好、這場的表現算不算好，他也不知道。

協進吳柏任3打數都安打，打下3分打點，吳瑞璁和安俊佑各有2安、2得分。

富邦盃#鄞雋嘉#

協進#興穀

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/