出席恰恰引退？ 鋒哥︰怕他會哭

陳金鋒昨帶北市福林少棒等隊球員一起欣賞中職30年特展。 （記者郭羿婕攝）

〔記者郭羿婕／台北報導〕中信兄弟「恰恰」彭政閔和陳金鋒都是中職與國家隊的代表球星，陳金鋒2016年先自桃猿引退，今年換彭政閔季後退休，陳金鋒感觸也很深，「謝謝他，也辛苦他了。」

中職30年特展展出彭政閔獎座及實戰球衣等物品。（記者郭羿婕攝）

現任悍將副領隊的陳金鋒說，和恰恰從小學就認識，看他將退休當然不捨，「但這是必經的，我想他也想很久了啦，才會做這決定，他也完成該完成的了。」

陳金鋒推崇彭政閔的貢獻，他表示，恰恰協助中職走過許多歷程，很努力撐起中職，給中職一定的力量，也給球迷安定感，不僅是很棒的選手，也是後輩學習對象。

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彭政閔引退賽將於9月29日在洲際球場進行，對手就是悍將，陳金鋒也可能出席，他笑稱：「如果恰恰需要我出場，我當然就出場，看他自己決定，怕他會哭而已，我是還好啦！」

祝福大王開心逐夢

陳金鋒也祝福效力日本火腿的王柏融，相信他選擇這條路時已知道不輕鬆，「其實不用去想他的表現如何，我覺得他是要去完成他的夢想，祝福他努力去做，結果不必看太重。」

陳金鋒盼王柏融能開心挑戰夢想，笑說：「沒給他什麼建議，去挑戰就要皮繃緊一點，自己要努力。」陳金鋒擔任富邦盃少棒賽的宣傳大使，昨也帶北市福林少棒等隊球員一起欣賞中職30年特展。

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