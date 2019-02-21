南山控衛「雙保險」強壓高苑

林心翔（右）成功扮演2號控衛角色。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男子組「最強菜鳥控衛」陳力生，昨攻下生涯新高21分，率南山高中以85：61大勝高苑工商，最快週六完成連6年晉級4強的目標。

南山陳力生昨攻下生涯新高21分，率隊擊敗強隊高苑。（記者陳志曲攝）

陳力生砍21分 能仁主控高錦瑋昨在第3節飆進關鍵三分球，率隊打出逆轉氣勢，成功保住不敗之身。 （記者陳志曲攝）

最強菜鳥控衛

陳力生在8強階段不見菜鳥生澀，獲南山主帥許時清大讚，「希望他在8強階段能把穩定外線一直延續下去，以及穩健組織球隊進攻。」

為了不讓進攻節奏出問題，南山近年皆有1號、2號控衛配置，上屆由陳又瑋擔任主控，替補由魏嘉豪擔綱。

如今，陳力生獲先發位置，在場上搶分數、組織進攻，表現穩定，若出現犯規麻煩等狀況時，便由高三林心翔頂替上陣。許時清認為，林心翔是防守、進攻、組織都在行的穩健球員，堪稱球隊「穩定劑」。

請繼續往下閱讀...

林心翔2號控衛

球隊穩定劑

184公分的林心翔過去兩季因身體對抗性未達標準，無緣12人名單，所幸並未灰心，反而努力跟在陳又瑋、魏嘉豪身邊學習，終於在去年暑假獲教練團關愛眼神，首次拿到HBL戰袍，他說：「我從小就跟著爸爸一起看HBL比賽，對HBL舞台十分渴望。」

即便現在擔任學弟陳力生的替補，林心翔不只對角色安排甘之如飴，只要教練所交代的任務都使命必達。

能仁死裡逃生

11連勝到手

能仁家商昨靠主控高錦瑋第三節連切帶投，全場進帳15分，搭配林彥廷20分、王翊帆19分、丁冠皓11分，克服半場10分落後，以77：68逆轉東山高中，奪下11連勝。

198公分「喬神」喬楚瑜打出8強代表作，繳出27分、22籃板、4助攻及4阻攻，率光復高中以64：56擊敗青年高中，進帳8強賽第2勝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/