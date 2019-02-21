許浩翔有「兩把刷子」逗樂教頭

轉練得分後衛的許浩翔（左），展現出色外線手感。 （記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕尋求HBL男子組3連霸的松山高中，昨主控林勵進帳個人本季次高24分，以及「稱職射手」許浩翔轟進4顆三分球，斬獲生涯新高17分，攜手助隊以101：85大勝南湖高中。

189公分的許浩翔在苗栗大倫國中被教練彭富雄改造成控球後衛，不過，進入松山後因擁有不俗投籃準度，主帥黃萬隆認為若不打得分後衛實在浪費，他又轉練得分後衛。

控衛轉得分後衛

扮「稱職射手」

高二許浩翔本季升格成衛冕軍先發球員，8強階段展現出色外線手感，目前三分球命中率50％。黃萬隆昨為了鼓勵許浩翔多出手，場上先對子弟兵講「Good Job」，賽後又稱讚他是名稱職射手，有把握機會發揮個人優勢。

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許浩翔的高度若打後衛，在目前高中籃壇有絕對優勢，甚至到了其他HBL球隊，搞不好得扛禁區重責，他笑說：「我去年隨球隊去日本移地訓練，當時球隊傷兵較多，我就一度轉打前鋒，結果好不習慣。」

至於未來若想繼續打球，許浩翔勢必將重回控衛位置，他說：「我國中勤練過控球，現在又轉打得分後衛，我希望自己往後能成為好的雙能衛。」

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