夢想家簽吳永盛 搶冠添好手

旅美好手吳永盛加盟ABL寶島夢想家。 （資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕ABL寶島夢想家本季在補強後戰績開紅盤，排名衝上聯盟第2。昨球團宣布已與旅美好手吳永盛簽約，為爭冠做準備。

22歲的吳永盛自金華國中畢業後赴美，為台灣第一位國中畢業後旅美挑戰的球員，也是獲得NCAA第一級大學獎學金第一人。

吳永盛在沙加緬度大學時期，共出賽69場，場均5.3分、1.4籃板、1.4助攻，去年瓊斯盃他披上台灣白隊戰袍登場，吸引球迷目光；大四時卻因腳踝傷勢提前結束球季，他也專注於學業，並在2018-19學年上學期提前畢業返台。

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吳永盛表示，自己積極復健，腳踝傷勢並不嚴重，幾番考慮後選擇先回台訓練，未來目標放在亞洲職業舞台。

吳隨隊練球 喜歡隊上氣氛

隨著夢想家練球逾一週，吳永盛上週現身彰化體育館，昨球團宣布雙方已正式簽約，吳永盛說：「比賽強度很高，很多人身體素質都很好，特別是肢體接觸跟處理球的方式跟美國打球時滿像的。」

吳永盛也很喜歡夢想家的球隊氣氛，有不懂之處學長都樂於指導，互動相當熱絡。吳永盛最快在本週末登場，可望對決香港東方、澳門戰狼，他說：「很興奮能回到台灣打球，會盡力將這些年所學讓大家看見。」

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