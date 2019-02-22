真兄弟會「獅」 橫田名片親送陳瑞昌

西武獅教練橫田久則（右）與統一獅教練陳瑞昌（左）曾是兄弟象投捕搭檔。（特派記者黃志源攝）

統一獅投捕教練陳瑞昌和西武獅農場總監橫田久則在賽後的一張合照，為這次「雙獅交流賽」畫下最溫馨的句點。過去在兄弟象是最佳投捕搭檔，如今兩人不約而同都披「獅袍」，但「兄弟情」依舊。

在兩場交流賽結束後，雙獅球員和教練團在球場上拍下大合照。到了場邊，另一張合照也很珍貴，當年穿著15號和34號兄弟球衣的陳瑞昌和橫田久則，如今穿上都印有「LIONS」的運動衣合影。

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「從他離開兄弟之後，就沒有見過了。」陳瑞昌表示橫田久則第一年（2003年）來到兄弟就拿下16勝成為勝投王，是個很好相處的搭檔，「我很喜歡跟他搭配，他的個性很好，我們合作很有默契。」還透露當年兄弟象推出月曆，兩人就是分配在同一組拍照的搭檔。

兩人之前沒有聯絡方式，橫田還立刻拿出名片給陳瑞昌，讓這段「兄弟情」延續下去。（特派記者倪婉君）

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