HBL》高苑賽前轉念 暌違5年登松山

高苑簡賀宇（上）昨投進7記三分彈、飆出36分，率隊收下對松山暌違5年的勝利。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男子組8強賽，高苑工商簡賀宇昨單場投進7記三分彈，並轟下36分，皆創下高中生涯新高，率隊75：66爆冷擊敗松山高中。

高苑暌違5年再度在HBL擊敗宿敵松山高中，全隊欣喜若狂。簡賀宇爆料，賽前還一度考慮不與松山硬碰硬，保留戰力拚接下來的比賽，但全隊企圖心旺盛，堅持要全力以赴，一舉扳倒對手。

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進帳7顆三分球 簡賀宇飆36分

能仁家商高三林彥廷昨天也爆發，三分球11投6中，進帳個人新高35分，外加15籃板和5助攻，率隊以98：69大勝青年高中，8強賽四戰全勝，成為本學年度唯一不敗之師，4強門票幾已放入囊中。

林彥廷上一階段複賽陷入低潮，5戰場均僅貢獻8分，但進入8強賽脫胎換骨，場均飆升至21分。教練林正明迅速找出問題，並對症下藥是關鍵。

教練團發現林彥廷運球過多，影響出手節奏，在練習賽時嚴格限制，接到球最多只能運2下，收到奇效。林彥廷笑說，「教練很嚴厲，多運球還會被罰跑步。但這招對我很有效，讓我在場上不會想太多，專注在投籃。」

能仁林彥廷 8強戰脫胎換骨

能仁王翊帆和高錦瑋分別挹注25和20分，加上林彥廷合力貢獻80分，林正明認為，「3人外線輪流開火，對球隊有很大的幫助，但替補戰力不足，下一場對上強隊松山將是隱憂。」

能仁林彥廷（中）8強賽脫胎換骨，昨對青年進帳個人新高35分。（記者王藝菘攝）

能仁高錦瑋昨三分球4投4中，攻下20分。（記者王藝菘攝）

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