HBL》女子3強鼎立 王玥媞解淡商危機

王玥媞（中）昨對滬江繳出25分、11籃板，率淡商收下2連勝。（記者王藝菘攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽女子組，淡水商工延續前一場逆轉勝氣勢，靠著高二後衛王玥媞豪取全場最高25分，外加11籃板，率隊72：60擊敗滬江高中，收下2連勝，保住晉級4強一絲希望。

王玥媞於複賽前2場處於低潮，場均僅進帳14分，球隊也吞下2連敗。但上一場對戰東泰高中時甦醒，攻下33分，昨再扮演致勝功臣，她透露，「8強賽開始狀況不佳，節奏、投籃手感都受影響，無法隨心所欲；這幾天睡前都在內心模擬比賽，改變心態，才漸入佳境。」

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連三年拿下季軍的滬江高中，本學年度遭遇挫折，尤其兩大中鋒吳亞庭和楊家佳受傷，已吞下3連敗，與4強也漸行漸遠。總教練吳志偉無奈地表示，傷兵問題嚴重，球隊少了靈魂人物，球員信心不足，連運球過半場都令人心驚膽戰。

北一女中昨73：86不敵強敵南山高中，戰績1勝3敗，跌落至第6名，但未來賽程將遇到戰績較差的球隊，搶4強門票仍大有機會。

本學年度女子組8強賽仍形成明顯的三強鼎立，普門、南山和永仁高中皆4戰全勝，幾乎已篤定晉級。

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