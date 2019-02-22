SBL》富邦連乾台啤4次 許總藏撇步

富邦洪志善（右）一記關鍵抄截，幫助球隊拿下對台啤4連勝。（記者陳志曲攝）

富邦勇士林書緯因傷未上場。（記者陳志曲攝）

富邦勇士總教練許晉哲找出對台啤致勝之道，已拿下對戰4連勝。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／桃園報導〕富邦控球後衛林書緯因小腿傷勢，昨缺席SBL開春後在桃園巨蛋首戰，資深後衛洪志善扮演後場溝通橋梁，並在讀秒階段上演關鍵抄截，阻斷對手進攻，助富邦以81：76中止台啤4連勝，也收下本季對戰4連勝。

林書緯受傷 洪志善扮致勝功臣

富邦總教練許晉哲表示，少了林書緯，昨由李秉鴻、張宗憲輪流看守蔣淯安，讓他全場僅有1次助攻，成功壓制台啤進攻的串聯。被問到對付台啤的秘訣，許晉哲露出神祕笑容，表示其實對戰台啤有個小秘密，但現在不能說，等球季打完才能透露。

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至於林書緯何時能歸隊，許晉哲表示，球隊傾向下週再讓他出賽，但他希望提前動一動測試，拚下一場上陣。洪志善昨先發出賽，繳出10分、3助攻與3抄截。他表示，不管先發、替補，上場就是做好教練指示，多跟隊友溝通。

另一場璞園出戰達欣，雙方末節讀秒階段戰況仍膠著，終場前2.43秒，達欣洋將梅奧獲得最後一擊機會，三分球空檔出現但未能投進，終場璞園82：80險勝，收下本季對戰3連勝。賽後璞園教頭麥班達臉上沒有喜色，直說球隊仍有進步空間。

達欣洋將梅奧（中）昨攻下全隊最高25分，達欣仍以2分惜敗璞園。（記者陳志曲攝）

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