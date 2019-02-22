穿到羅利7號 求助加索「豪」糗

林書豪昨在休兵日練習投籃，準備明天在主場迎戰馬刺。（取自暴龍隊推特）

林書豪加盟暴龍不久，自爆穿錯羅利（見圖）的7號球衣。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕6連勝的東部強權暴龍，明天將在主場迎戰馬刺，明星賽前才加入不久的林書豪，自爆最近練習前還一度穿錯當家控衛羅利7號球衣，並在尋求早幾天轉隊而來的M.加索協助時，慘遭吐槽。

林書豪從老鷹轉戰東岸第2的暴龍，也改穿「17號」球衣；不過他昨練球時，卻套錯過去習慣的「7號」，連《TSN》記者李溫柏格都在推特發文糗一下。

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「我當下就覺得怪怪的，然後突然意識到，哦，我已不再是7號了。」林書豪坦承，初來乍到仍在試著記住全隊每個人名字。

先前林書豪在個人IG與粉絲問答互動時，被球迷問及為何現在都不灌籃了，30歲的他乾脆貼張照片笑回：「因為我老了！你看籃框有離我很近嗎？那些日子過去了，現在起我只會打板上籃。」

暴龍目前戰績43勝16敗，僅落後公鹿1場勝差，季中不但交易來灰熊長人M.加索，還網羅老鷹買斷的林書豪，積極補強鋒衛火力，期盼衝擊東部季後賽，甚至是總冠軍戰。

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