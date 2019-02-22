港都盃田徑賽》200公尺飆21秒65 魏浩倫最速國中生

新化國中魏浩倫（中）在200公尺以21秒65飆出國中最快紀錄，成為台灣「最速國中生」。（資料照，取自田協官方社團）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣田徑近年來短跑新秀輩出，新化國中快腿魏浩倫昨天在港都盃全國田徑錦標賽國男組200公尺決賽，以驚人的21秒65超越新住民之子王彥和兩年前締造的國中最快紀錄21秒86，搶走「最速國中生」頭銜。

15歲的魏浩倫上週在北市春季盃，接連打破國男組100與200公尺大會紀錄，技驚四座。本週轉戰港都盃，除了打破梁澤敬在2005年締造的大會紀錄21秒99，也超越王彥和成為國中最速男，破紀錄上癮的魏浩倫4月將重返高雄國家體育場，挑戰全中運紀錄。

請繼續往下閱讀...

另外，本季首度亮相的里約奧運國手陳傑，昨在公開男子組400公尺跨欄決賽，以50秒00摘金；向俊賢則在公開男子組跳高決賽，以2公尺20奪金，和他去年賽季最佳成績2公尺22相去不遠，他自認狀態還不錯，希望4月亞錦賽可以挑戰世錦賽參賽標準2公尺30。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/